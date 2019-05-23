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22 очка Хантера помогли ЦСКА победить «Зенит», счёт в серии — 1-0

22 очка Хантера помогли ЦСКА победить «Зенит», счёт в серии — 1-0
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой путёвку в финал оспаривают ЦСКА и «Зенит».

Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, ЦСКА сумел выиграть каждую четверть с разницей в 2 очка и на большой перерыв ушёл, ведя в счёте 49:45. В третьей десятиминутке сопротивление «Зенита» ослабло и «армейцам» удалось оформить двузначный отрыв — 70:58. В заключительном игровом отрезке ЦСКА не сбавлял обороты и оформил уверенную победу — 98:82.

Самым результативным в составе победителей стал Отелло Хантер, собравший коллекцию из 22 очков и 6 подборов. У «Зенита» 14 баллов записал в актив Джален Рейнольдс. Таким образом, ЦСКА повёл в полуфинальной серии со счётом 1:0. Вторая игра ЦСКА с «Зенитом» состоится 25 мая.

Единая лига ВТБ
23 мая 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
98 : 82
(28:26, 21:19, 21:13, 28:24)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Хантер - 22, Хиггинс - 16, Антонов - 15, Хэкетт - 12, Клайберн - 11, Курбанов - 8, Родригес - 5, Хайнс - 3, Боломбой - 2, Ухов - 2, Лопатин - 2, Воронцевич
Зенит: Рейнольдс - 14, Воронов - 12, Карасёв - 11, Миллер-Макинтайр - 11, Мекель - 9, Ютофф - 8, Пушков - 5, Симонович - 4, Валиев - 4, Балашов - 2, Трушкин - 2, Скрабб
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