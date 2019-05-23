22 очка Хантера помогли ЦСКА победить «Зенит», счёт в серии — 1-0

В Москве завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой путёвку в финал оспаривают ЦСКА и «Зенит».
Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, ЦСКА сумел выиграть каждую четверть с разницей в 2 очка и на большой перерыв ушёл, ведя в счёте 49:45. В третьей десятиминутке сопротивление «Зенита» ослабло и «армейцам» удалось оформить двузначный отрыв — 70:58. В заключительном игровом отрезке ЦСКА не сбавлял обороты и оформил уверенную победу — 98:82.
Самым результативным в составе победителей стал Отелло Хантер, собравший коллекцию из 22 очков и 6 подборов. У «Зенита» 14 баллов записал в актив Джален Рейнольдс. Таким образом, ЦСКА повёл в полуфинальной серии со счётом 1:0. Вторая игра ЦСКА с «Зенитом» состоится 25 мая.
- 23 мая 2019
-
22:19
-
22:07
-
21:31
-
20:34
-
19:20
-
18:08
-
17:11
-
15:21
-
13:01
-
12:44
-
12:14
-
11:43
-
11:24
-
10:33
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
08:10
-
07:52
-
04:45
-
00:28
- 22 мая 2019
-
23:17
-
22:57
-
21:31
-
20:41
-
18:54
-
17:12
-
16:42
-
16:19
-
14:40
-
14:24
-
13:09
-
12:41
-
12:26
-
12:16