22 очка Хантера помогли ЦСКА победить «Зенит», счёт в серии — 1-0

В Москве завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой путёвку в финал оспаривают ЦСКА и «Зенит».

Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, ЦСКА сумел выиграть каждую четверть с разницей в 2 очка и на большой перерыв ушёл, ведя в счёте 49:45. В третьей десятиминутке сопротивление «Зенита» ослабло и «армейцам» удалось оформить двузначный отрыв — 70:58. В заключительном игровом отрезке ЦСКА не сбавлял обороты и оформил уверенную победу — 98:82.

Самым результативным в составе победителей стал Отелло Хантер, собравший коллекцию из 22 очков и 6 подборов. У «Зенита» 14 баллов записал в актив Джален Рейнольдс. Таким образом, ЦСКА повёл в полуфинальной серии со счётом 1:0. Вторая игра ЦСКА с «Зенитом» состоится 25 мая.