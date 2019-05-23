Итудис: де Коло попросил меня не ставить его на первый матч с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (98:82), а также рассказал, с чем было связано отсутствие на площадке одного из лидеров коллектива Нандо де Коло.

«Мы играли сегодня после двух тренировок и нескольких травм Уилла, Чачо, Кори. Кроме того, Нандо попросил меня не ставить его сегодня, он хотел провести время с семьёй и увидеть новорожденную дочь, которую он не видел до «Финала четырёх».

Мы начали игру так, как будто думали, что можем выиграть этот матч только с помощью нападения. В защите мы просто не играли. В перерыве мы поправили это дело после разговора в раздевалке, в третьей четверти мы пропустили всего 13 очков, заработали преимущество и довели эту игру до победы. Тем не менее, сейчас счёт всего 1-0, нам нужно продолжать эту серию в том же духе", — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.