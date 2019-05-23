Антонов: в первой половине матча с «Зенитом» ЦСКА мучился

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился впечатлениями от победы команды в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (98:82), отметив, что первая половина встречи сложилась очень непросто.
«Конечно, соскучился по баскетболу! Не смог помочь ребятам в «Финале четырёх», да и в принципе в последнее время… Рад, что сегодня получил свои игровые минуты, постарался помочь команде. В принципе, моя задача — дать огня и энергии в защите, это мой основной профиль. Поэтому особенно приятно, что сегодня получилось ещё и в атаке.
У «Зенита» было больше времени на подготовку, они молодцы, в первой половине сражались на равных. Может, это ещё были отголоски «Финала четырёх», тех эмоций. Мы победили в воскресенье, прилетели, имели всего два дня на подготовку. В первой половине мы мучились, но в третьей четверти поймали ритм, энергию, сделали несколько блок-шотов, уменьшили количество подборов в нападении у соперника и за счёт этого нивелировали их очки второго шанса. Так и победили», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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