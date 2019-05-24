СМИ: Адетокунбо подпишет с «Милуоки» рекордный контракт в истории НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может подписать самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации в следующем году, сообщает ESPN. По информации издания, пятилетнее соглашение будет рассчитано на сумму в $ 247,3 млн. Контракт начнёт действовать в сезоне-2021/22.
В регулярном сезоне на счету Янниса в среднем за игру, 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передачи. Второй сезон кряду он вошёл в первую символическую сборную сезона.
«Милуоки» выиграл регулярный сезон с соотношением побед и поражений 60-22. «Олени» вышли в финал Восточной конференции, пройдя «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». В противостоянии с «Торонто Рэпторс» счёт равный – 2-2. Следующая встреча пройдет на паркете «Бакс».
Джордж, Адетокунбо, Смарт и Блэдсо – в первой символической сборной защиты
- 24 мая 2019
-
02:55
-
00:28
- 23 мая 2019
-
23:19
-
22:19
-
22:07
-
21:31
-
20:34
-
19:20
-
18:08
-
17:11
-
15:21
-
13:01
-
12:44
-
12:14
-
11:43
-
11:24
-
10:33
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
08:10
-
07:52
-
04:45
-
00:28
- 22 мая 2019
-
23:17
-
22:57
-
21:31
-
20:41
-
18:54
-
17:12
-
16:42
-
16:19
-
14:40
-
14:24
-
13:09
Партнерский контент