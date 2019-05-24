СМИ: Адетокунбо подпишет с «Милуоки» рекордный контракт в истории НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может подписать самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации в следующем году, сообщает ESPN. По информации издания, пятилетнее соглашение будет рассчитано на сумму в $ 247,3 млн. Контракт начнёт действовать в сезоне-2021/22.

В регулярном сезоне на счету Янниса в среднем за игру, 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передачи. Второй сезон кряду он вошёл в первую символическую сборную сезона.

«Милуоки» выиграл регулярный сезон с соотношением побед и поражений 60-22. «Олени» вышли в финал Восточной конференции, пройдя «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». В противостоянии с «Торонто Рэпторс» счёт равный – 2-2. Следующая встреча пройдет на паркете «Бакс».