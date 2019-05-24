Трёхочковая бомбардировка Кавая Леонарда – в обзоре матча «Милуоки» – «Торонто»
«Милуоки Бакс» на своей площадке принимал «Торонто Рэпторс» в пятом матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Среди лучших моментов встречи оказались серия точных трёхочковых лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Милуоки» Эрика Бледсо и Янниса Адетокунбо, а также мощный данк Адетокунбо после прохода через всю площадку.
Матч завершился победой «Торонто» со счётом 105:99. Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал лёгкий форвард победителей Кавай Леонард. У «Милуоки» отличился лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка. Теперь «Рэпторс» повели в серии до четырёх побед со счётом 3-2.
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