Яннис Адетокунбо: «Милуоки» – лучшая команда НБА. Мы не сломаемся
Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо призвал не списывать команду со счетов после пятого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс».
«Мы не сломаемся. «Бакс» – лучшая команда НБА. Мы продолжим и отдадим все силы ради успеха. Мы ещё вернёмся в Милуоки, чтобы поставить точку в серии.
Я хочу побеждать. У нас был шанс, но мы им не воспользовались. Не буду скрывать, что я разозлён. Но у нас впереди ещё две игры», – цитирует Адетокунбо ESPN.
Встреча завершилась домашним поражением «Милуоки» со счётом 99:105. После неё «Бакс» уступают в серии до четырёх побед 2-3. Адетокунбо в этом матче набрал 24 очка, совершил 6 подборов, отдал 6 передач и поставил блок-шот за 39 минут.
Впервые в сезоне «Милуоки» проиграл три матча подряд
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