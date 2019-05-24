Яннис Адетокунбо: «Милуоки» – лучшая команда НБА. Мы не сломаемся

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо призвал не списывать команду со счетов после пятого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс».



«Мы не сломаемся. «Бакс» – лучшая команда НБА. Мы продолжим и отдадим все силы ради успеха. Мы ещё вернёмся в Милуоки, чтобы поставить точку в серии.



Я хочу побеждать. У нас был шанс, но мы им не воспользовались. Не буду скрывать, что я разозлён. Но у нас впереди ещё две игры», – цитирует Адетокунбо ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Милуоки» со счётом 99:105. После неё «Бакс» уступают в серии до четырёх побед 2-3. Адетокунбо в этом матче набрал 24 очка, совершил 6 подборов, отдал 6 передач и поставил блок-шот за 39 минут.

Впервые в сезоне «Милуоки» проиграл три матча подряд