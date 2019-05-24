Лоури: Кавай – один из самых спокойных в НБА, но он умеет быть эмоциональным
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури после пятого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» подчеркнул роль лёгкого форварда Кавая Леонарда в успехах команды.
«Кавай является одним из самых уравновешенных игроков лиги. Но в нужный момент он умеет становиться эмоциональным. Леонард – это наша суперзвезда и всегда стабилен. Он никогда не играет ни слишком хорошо, ни слишком плохо.
При этом Кавай может пропустить матч, и тогда мы пытаемся обойтись своими силами», – приводит слова Лоури ESPN.
Встреча завершилась выездной победой «Торонто» со счётом 105:99. После неё «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед 3-2. Леонард в этом матче набрал 35 очков, совершил 7 подборов, отдал 9 передач и сделал 2 перехвата за 40 минут.
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