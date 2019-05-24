Гобер, Лиллард и Уокер получили право заключить супермаксимальные контракты

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер получили право заключить контракты на особо выгодных условиях благодаря попаданию в символические сборные сезона НБА.
Гобер, который попал в третью пятёрку после того, как в прошлом сезоне получил титул лучшего игрока оборонительного плана, может претендовать на пятилетний договор на общую сумму $ 247,3 млн.
Лиллард уже в предстоящее межсезонье имеет возможность подписать с «Портлендом» новое четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 191 млн. Причём игрок намерен принять это предложение.
Уокер по окончании нынешнего сезона станет неограниченно свободным агентом, а «Шарлотт» получил право предложить ему пятилетний контракт на $ 221 млн.
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