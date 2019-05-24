«Анадолу Эфес» продлил контракт с Симоном на два года

«Анадолу Эфес» продлил на два года контракт со стартовым лёгким форвардом Крунославом Симоном, сообщает официальный сайт клуба.



33-летний Симон выступает за «Анадолу Эфес» два года. В текущем сезоне он набирал по 9,4 очка, совершал по 3,8 подбора и отдавал по 2,8 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 11,9 очка, 3,9 подбора и 2,6 передачи за 25 минут в чемпионате Турции.



В нынешнем сезоне Симон, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань», с командой дошёл до финала Евролиги. Он был признан самым ценным игроком 22-го тура регулярного чемпионата турнира.



Ранее «Анадолу Эфес» продлил на два года контракты с главным тренером Эргином Атаманом и стартовым центровым Брайантом Данстоном.

«Анадолу Эфес» продлил на два года контракт с Данстоном