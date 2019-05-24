Viber стал официальным мессенджером баскетбольного клуба ЦСКА

Мессенджер Viber стал партнёром Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. В рамках сотрудничества Viber получил статус официального мессенджера клуба.
В сообществе клуба будут публиковаться новости о жизни и спортивных достижениях команды, голосования за лучших игроков по итогам матча, лотереи, розыгрыши призов. Это позволит болельщикам быть в курсе всех событий клуба и активно участвовать в жизни команды, а совместный стикерпак позволит в полной мере делиться радостью побед.
«Мы рады, что Viber стал частью нашей сплочённой команды. Уверены, что благодаря такому сотрудничеству мы выведем общение с нашими болельщиками на новый высокотехнологичный уровень и сможем предложить им множество интерактивных возможностей, а значит, ещё сильнее почувствуем их поддержку. Это очень важно как для бизнеса, так и для спортивных достижений команды», — прокомментировал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.
На данный момент материнская компания Viber, японская корпорация Rakuten, является генеральным спонсором ФК “Барселона” и французского ФК “Олимпик де Марсель”, а также Viber выступает официальным партнёром футбольного клуба «Спартак» — первого российского футбольного клуба, открывшего сообщество в Viber, и является официальным коммуникационным каналом для баскетбольного клуба Golden State Warriors.
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