Источник: главным тренером «Пармы» станет Максвитис

41-летний специалист Казис Максвитис станет новым главным тренером «Пармы», утверждают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Максвитис последние два года работал в литовском «Нептунасе». По данным источника, стороны уже договорились о контракте, о котором официально объявят после завершения сезона чемпионата Литвы. Бюджет «Пармы» на следующий сезон будет увеличен в полтора раза. Предполагается, что пермский клуб будет решать более амбициозные задачи в Единой лиге ВТБ, чем в последние три сезона.

Сообщается, что руководство клуба рассматривало нсекольких специалистов на должность главного тренера, включая Душана Алимпиевича, бывшего наставника «Автодора». Но в итоге выбор был сделан в пользу Максвитиса.