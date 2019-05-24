Источник: «Барселона» предлагает € 7 млн центровому «Олимпиакоса»

БК «Барселона» заинтересован в приобретении центрового «Олимпиакоса» Николы Милутинова, сообщает греческая радиостанция Sport FM.

По данным источника, каталонцы готовы предложить сербскому центровому контракт на три года, рассчитанный на € 7 млн.

Отметим, что Милутинов связан контрактными обязательствами с греческим клубом. Контракт подразумевает опцию выкупа лишь со стороны клуба НБА. Так, права на игрока принадлежат «Сан-Антонио Спёрс».

Ранее сообщалось об интересе к Милутинову со стороны московского ЦСКА, ставшего победителем Евролиги в минувшем сезоне.

Что касается «Олимпиакоса», то клуб был переведён во второй дивизион чемпионата Греции после отказа от игры с «Панатинаикосом». Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.

Недавно боссы клуба отправили официальный запрос в Адриатическую лигу, чтобы иметь возможность принять участие в турнире уже со следующего сезона.