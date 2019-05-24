Источник: «Барселона» предлагает € 7 млн центровому «Олимпиакоса»

БК «Барселона» заинтересован в приобретении центрового «Олимпиакоса» Николы Милутинова, сообщает греческая радиостанция Sport FM.
По данным источника, каталонцы готовы предложить сербскому центровому контракт на три года, рассчитанный на € 7 млн.
Отметим, что Милутинов связан контрактными обязательствами с греческим клубом. Контракт подразумевает опцию выкупа лишь со стороны клуба НБА. Так, права на игрока принадлежат «Сан-Антонио Спёрс».
Ранее сообщалось об интересе к Милутинову со стороны московского ЦСКА, ставшего победителем Евролиги в минувшем сезоне.
Что касается «Олимпиакоса», то клуб был переведён во второй дивизион чемпионата Греции после отказа от игры с «Панатинаикосом». Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.
Недавно боссы клуба отправили официальный запрос в Адриатическую лигу, чтобы иметь возможность принять участие в турнире уже со следующего сезона.
- 24 мая 2019
-
16:13
-
14:53
-
14:15
-
12:56
-
12:43
-
12:24
-
12:01
-
11:47
-
11:36
-
11:11
-
10:56
-
10:44
-
09:41
-
09:28
-
09:08
-
06:20
-
06:05
-
02:55
-
00:28
- 23 мая 2019
-
23:19
-
22:19
-
22:07
-
21:31
-
20:34
-
19:20
-
18:08
-
17:11
-
15:21
-
13:01
-
12:44
-
12:14
-
11:43
-
11:24
-
10:33
-
10:16