Йокич сыграет на чемпионате мира

Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич принял решение помочь национальной команде на чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

«Очень доволен своим сезоном в НБА, у меня получился прекрасный год, в ходе которого мне удалось принять участие в Матче всех звёзд, также я был выбран в первую символическую пятёрку. Вишенкой на торте стало бы завоевание медалей на чемпионате мира со сборной. Полностью готов к тому, чтобы приложить максимум усилий для достижения этой цели», — приводит слова Йокича Eurohoops.

Сезон-2018/19 стал лучшим в карьере Йокича в НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 20,1 очка, делая 10,8 подбора и совершая 7,3 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 14 матчах составляла 25,1 очка, 13,0 подбора, 8,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем.



На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная Сербии поборется с командами Италии, Филиппин и Анголы.