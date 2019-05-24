Йокич сыграет на чемпионате мира

Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич принял решение помочь национальной команде на чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.
«Очень доволен своим сезоном в НБА, у меня получился прекрасный год, в ходе которого мне удалось принять участие в Матче всех звёзд, также я был выбран в первую символическую пятёрку. Вишенкой на торте стало бы завоевание медалей на чемпионате мира со сборной. Полностью готов к тому, чтобы приложить максимум усилий для достижения этой цели», — приводит слова Йокича Eurohoops.
Сезон-2018/19 стал лучшим в карьере Йокича в НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 20,1 очка, делая 10,8 подбора и совершая 7,3 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 14 матчах составляла 25,1 очка, 13,0 подбора, 8,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем.
На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная Сербии поборется с командами Италии, Филиппин и Анголы.
- 24 мая 2019
-
17:26
-
16:13
-
14:53
-
14:15
-
12:56
-
12:43
-
12:24
-
12:01
-
11:47
-
11:36
-
11:11
-
10:56
-
10:44
-
09:41
-
09:28
-
09:08
-
06:20
-
06:05
-
02:55
-
00:28
- 23 мая 2019
-
23:19
-
22:19
-
22:07
-
21:31
-
20:34
-
19:20
-
18:08
-
17:11
-
15:21
-
13:01
-
12:44
-
12:14
-
11:43
-
11:24
-
10:33