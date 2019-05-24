Ватутин: к Итудису есть реальный интерес со стороны команд НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что клуб попытается удержать на посту главного тренера Димитриса Итудиса. Вместе с тем функционер подчеркнул, что к греческому специалисту проявляют интерес клубы из НБА.

«Могу точно сказать, что сезон ЦСКА будет заканчивать под руководством Итудиса, это я гарантирую, — сказал Ватутин. — Всё остальное — предмет переговоров.



НБА? Я не являюсь его агентом, но из того, что слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА. Два титула за пять лет дорогого стоят, тем более что и до ЦСКА у него было блестящее резюме. Но надеюсь, что мы придём к согласию, хотя это улица с двусторонним движением", — приводит слова Ватутина ТАСС.

Напомним, Итудис работает в ЦСКА с 2014 года и за это время дважды приводил команду к победе в Евролиге.