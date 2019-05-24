Куртинайтис: сегодня «Химкам» повезло

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (103:98), после чего счёт в противостоянии сравнялся — 1-1. По слова специалиста, важным фактором победы стала удача.

«Очень рад, что выиграли. Сценарии обоих матчей были похожими: мы контролировали практически всю игру, и если в первом матче не смогли сберечь результат, то сегодня нам повезло. Повезло и в эпизоде, когда в концовке два игрока УНИКСа летели над кольцом и Морган не смог забить. Думаю, спортивное счастье было на нашей стороне.

Уже не раз говорил, что в этом сезоне УНИКС — очень серьёзная команда, хорошо борется и чётко знает, чего хочет. Сегодня они дали нам бой, но мы выиграли. Серия переезжает в Химки, будем смотреть, как выиграть в следующем матче", — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».