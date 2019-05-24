Прифтис: УНИКСу нужно найти способ не дать «Химкам» забить 100 очков

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение команды во втором полуфинальном матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» и признал, что подопечные пока не в состоянии нейтрализовать атакующий потенциал соперников.

«Тяжёлая игра, как и предыдущая. Поздравляю «Химки» с победой. Очевидно, что нам нужно найти способ не дать «Химкам» забить 100 очков, и не важно, выиграем мы при этом или проиграли. Конечно, против этой команды очень сложно защищаться, потому что угроза исходит со всех сторон. Очень сложно защищаться против их открытых бросков, потому что бросить могут все пять игроков. И в то же время Швед может бросить с любой позиции. Нам действительно важно найти способ защиты против них и не давать забивать много», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.