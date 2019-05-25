Зубков: выбросили 40 трёхочковых, но мы не «Голден Стэйт», чтобы так бросать

Мощный форвард «Химок» Андрей Зубков прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (103:98), после чего счёт в противостоянии сравнялся — 1-1.
«В первом матче мы выбросили больше 40 трёхочковых, но мы не «Голден Стэйт», чтобы так бросать. Сегодня было не так. По игре видно, что мы бегали, отдавали передачи и бросали. Думаю, мы сыграли агрессивнее. Пробили больше штрафных, потому что все играли агрессивно. Конечно, были ненужные трёхочковые, и если мы ещё и их уберём, будет вообще замечательно.
Ещё один момент – наши передачи. В первой игре мы отдали мало «ассистов», а сегодня все гоняли мяч, все двигались, разговаривали, были в игре, что и дало результат», — приводит слова Зубкова пресс-служба «Химок».
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