Швед: не думаю об УНИКСе и их игре, всегда в голове держу только свою команду

Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (103:98), после чего счёт в противостоянии сравнялся — 1-1.

«Сегодня мы меньше бросали трёхочковых, старались идти под кольцо и играли на наших «больших». Малькольм Томас и Джордан Мики очень хорошо сыграли, плюс подключились Серёжа Моня и Андрей Зубков. Отличный результат, так как сыграли намного лучше, команднее. Сейчас едем домой, где постараемся взять оба матча.

Понятно, что УНИКС не хотел проигрывать, поэтому они перестроились в защите. Может быть, в концовке мы где-то «замялись», но потом сыграли хорошо, при этом промазали свободные броски. Если бы забили эти броски, соперник к нам так близко не подобрался бы.

Я не думаю об УНИКСе и их игре, всегда в голове держу только свою команду и своих ребят. Конечно, УНИКС — молодцы, но нужно думать, что мы будем делать. В Химках постараемся выиграть оба матча, так как на нашей стороне будет и родной зал, и болельщики. Очень хочется, чтобы пришли все и поддержали нас, как следует. Будет тяжело, но мы должны справиться. В Казани очень было слышно наших болельщиков, которые сидели и за скамейкой и наверху, большое им спасибо. У нас отличные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Мы всегда вместе, как одна семья», — приводит слова Шведа пресс-служба «Химок».