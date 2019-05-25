Эджим: «Химки» тактически сыграли по-другому в сравнении с первым матчем

Форвард УНИКСа Мелвин Эджим прокомментировал поражение команды во втором полуфинальном матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» (98:103), после чего счёт в противостоянии сравнялся — 1-1.

«Химки» тактически сыграли по-другому в сравнении с первым матчем и не так часто бросали дальние броски. Сказать, что нам стало проще, не могу. Нужно лучше играть под щитом, не позволять им подбирать мяч после промахов. Сегодня это не удалось.

Мы играли неплохо, но дали забить «Химкам» более 100 очков, так что нельзя быть довольным нашей защитой. «Химки» воспользовались нашими ошибками, так что нужно над этим поработать. Сегодня в ключевые моменты игры «Химки» забивали, а в первом матче нам удавалось не пропускать. В этом вся разница между матчами», – приводит слова Эджима «Р-Спорт».