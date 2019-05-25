Вогел: Болл — один из самых уникальных игроков, которых я когда-либо встречал
Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел поделился мнением о разыгрывающем команды Лонзо Болле.
«Лонзо — один из самых уникальных игроков из тех, которых я когда-либо встречал. Его сила заключается в видении площадки и готовности отдавать передачи. Хочу, чтобы так играла вся команда, поэтому он многое может нам дать», — сказал Вогел в интервью пресс-службе «Лейкерс».
В минувшем регулярном чемпионате Болл в среднем набирал 9,9 очка, отдавал 5,4 передачи, собирал 5,3 подбора, а также совершал 1,5 перехвата и выполнял 0,4 блок-шота за 30,3 минуты.
«Лос-Анджелес» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийская команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.
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