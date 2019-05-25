Дюрант: «Голден Стэйт» играет лучше без меня? Это неправда
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, как он относится к мнению, что команда играет лучше без него.
«Это сложно не замечать. Я смотрю игры и шоу перед матчами — сейчас все об этом говорят. Пытаюсь концентрироваться на восстановлении. Я фанат моих одноклубников. Наслаждаюсь их игрой и болею за них.
Как баскетболист, знаю, что это неправда. С другой стороны, мне нравятся подобные обсуждения. Это всё весело и круто, но я знаю, как на самом деле обстоят дела», — сказал Дюрант во время тренировки «Уорриорз».
Кевин получил растяжение мышц голени в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:99, 4-2). Без звёздного форварда «Голден Стэйт» одержал пять побед в пяти встречах.
Др. Грин: надеюсь и молюсь, что Дюрант вернётся
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