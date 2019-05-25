Обозреватель: Батлер за секунду согласится на максимальный контракт с «Лейкерс»
Обозреватель Los Angeles Times Араш Маркази считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» является фаворитом в борьбе за атакующего защитника «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джимми Батлера, который в межсезонье планирует выйти на рынок свободных агентов.
«Кого «Лейкерс» смогут заполучить в межсезонье, если рассуждать реалистично? Джимми Батлера. Ему нравится Лос-Анджелес. Леброн Джеймс уже связывался с ним. Если «Лейкерс» предложат Батлеру максимальный контракт, через секунду он уже будет их игроком», — написал Маркази на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем розыгрыше плей-офф Джимми в среднем набирал 19,4 очка, собирал 6,0 подбора, отдавал 5,2 передачи, а также совершал 1,5 перехвата и выполнял 0,6 блок-шота за 35,1 минуты.
Джеймсу понравилась фотография Ирвинга в форме «Лейкерс»
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