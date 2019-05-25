Нёрс: шестой матч с «Милуоки» будет для «Торонто» самым ожесточённым

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс поделился ожиданиями от шестого матча серии финала плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс».

«У нас уже было немало сражений, но предстоящее будет самым ожесточённым», — приводит слова Нёрса журналист ESPN Тим Бонтемпс на своей странице в «Твиттере».

«Рэпторс» ведут в серии со счётом 3-2. Следующий матч команды проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 26 мая, начало — в 3:30 мск. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, «Милуоки» закончил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из штата Висконсин одержал 60 побед и потерпел 22 поражения. «Торонто» финишировал на втором месте, продемонстрировав результат 58-24.