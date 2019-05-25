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Экс-защитник «Химок» подпишет контракт с «Промитеасом»

Экс-защитник «Химок» подпишет контракт с «Промитеасом»
Баскетбол / Еврокубок 0

Бывший защитник «Химок» Гарлон Грин достиг договорённости о подписании контракта с греческим «Промитеасом», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георги Заккас, соглашение будет рассчитано на весь следующий сезон.

Гарлон Грин провёл в составе подмосковной команды 15 матчей, набирая 5,2 очка, отдавая 0,6 результативной передачи и совершая 1,7 подбора за игру.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Гарлон принял участие в четырёх матчах, в среднем набирая 7,8 очка за игру. Грин подписал контракт с «Химками» в ноябре 2018 года, после того как защитника отчислили из состава команды Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс».

Добавим, что «Промитеас» завершил регулярный чемпионат на четвёртой позиции и сейчас ведёт борьбу за выход в полуфинал плей-офф.

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