Итудис: ЦСКА испытывает нечто вроде сладкого похмелья

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» (83:81) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, дав понять, что «армейцам» всё ещё сложно психологически переключиться на Единую лигу ВТБ после триумфа в Евролиге.

«Поздравляю команду с победой и с той страстью, с которой мои игроки действовали. В этой серии нам не хватает энергии, мы испытываем нечто вроде сладкого похмелья после того, как ЦСКА приняли в правительстве. Не хочу использовать это как оправдание, но это есть. При этом перед нами по-прежнему стоят высокие задачи, которые никто не отменял.

Мы знали, что «Зенит» приехал сюда сражаться, они играли на грани фола и иногда даже за гранью. Мы же не хотели проигрывать. Сегодня мы не показали максимум, плохо бросали, мазали из-под кольца. Знаем, что в Санкт-Петербурге ЦСКА будет тяжело, там всегда тяжело. Завтра у нас будет очередное мероприятие по случаю победы в Евролиге, и мы используем этот день как возможность отдохнуть», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.