Плаза: не хочу сказать, что «Зенит» лучше ЦСКА, но мы будем драться за победу

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение от ЦСКА (81:83) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, отметив, что, невзирая на счёт в серии 0-2, команда не будет сдаваться.

«Думаю, что сегодня болельщики обеих команд могли насладиться игрой. Возможно, мало кто на нас ставил перед матчем, потому что у нас были проблемы с составом, но нам удалось показать себя, показать клуб, показать город. Сегодня обе команды были достойны победы, но мы слишком много смазали штрафных бросков, показали низкий процент попаданий.

В концовке всё могло сложиться по-разному, но, к сожалению, Сергей Карасёв был неточен. В любом случае это один из лучших снайперов в Единой лиге, поэтому у нас были шансы. В следующей игре в Санкт-Петербурге мы будем грызть паркет, это я вам обещаю. Я не хочу закончить серию со счётом 0-3. Я не хочу сказать, что мы лучше ЦСКА, но мы будем драться за победу», — передаёт слова Плазы корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.