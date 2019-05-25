Хэкетт: надеюсь, завершим серию с «Зенитом» в следующей игре

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (83:81) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, выразив надежду, что путёвка в финал «армейцами» будет добыта уже в следующей игре.

«Нам физически сложно, потому что это четвёртая игра за восемь дней. Это непросто. «Зенит» сегодня сражался. Игра была очень важной, потому что ментально мы смогли совладать со всем, найти возможности победить, комбинировать. Теперь счет в серии — 2-0. Надеюсь, мы завершим серию в следующей игре.



Уилл дал мне отличный пас, а я был открыт. Когда я бросил, на мне ещё сфолили. Так и получился этот «большой» бросок. Но мы провели много «маленьких» владений, отлично сыграли в защите в концовке. Это было важно для победы», — передаёт слова Хэкетта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.