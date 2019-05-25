Эффектный чирлидинг и победный жест Антонова. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит»

25 мая в Москве в УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского состоялся второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Победу одержали хозяева площадки.

Встреча прошла в конкурентной борьбе. Первая половина осталась за хозяевами — 39:33. Но в третьей четверти команда с берегов Невы сумела прибавить и вышла вперёд — 59:58. Заключительный игровой отрезок прошёл в крайне напряжённой борьбе. Последнее владение, при счёте 83:81, было у «Зенита». Галь Мекель не смог реализовать в проходе двухочковый, попав под блок-шот Кайла Хайнса. В оставшуюся секунду с небольшим «Зенит» не сумел забросить в кольцо и уступил в серии во второй раз — 81:83.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У «Зенита» 14 очков в актив записал Коди Миллер-Макинтайр.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова