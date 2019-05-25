Корстин: «Зенит» смог навязать борьбу ЦСКА и выглядел свежее

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мыслями о полуфинальном противостоянии ЦСКА и «Зенита». По её словам, главными причинами поражения команды из Санкт-Петербурга во втором матче серии стала слабая реализация штрафных бросков в конце матча. Вместе с тем Корстин полагает, что интрига в этой паре всё ещё остаётся.
«Несмотря на то что Джален Рейнольдс не принимал участия в сегодняшнем матче, „Зенит“ показал характер и смог навязать борьбу ЦСКА. Особенно хорошо проявили себя российские баскетболисты, в частности Евгений Валиев и Антон Пушков. Считаю, что Зенит упустил победу в концовке из-за неточных штрафных Симоновича и Карасёва, а также потери Воронова. Эти моменты решили исход встречи.
«Зенит» посвежее, у ЦСКА же накопилась усталость после „Финала четырёх“ Евролиги. Считаю, что интрига в этой серии ещё сохраняется», — передаёт слова Корстин корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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