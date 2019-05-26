«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

В шестом матче серии финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18). Таким образом, канадский клуб одержал победу в серии — 4-2.

Календарь плей-офф НБА

«Торонто» впервые в истории сыграет в финале НБА. До этого высшим достижением команды был выход в финал Восточной конференции в сезоне-2015/16, где «Рэпторс» уступили «Кливленд Кавальерс» со счётом 2-4.

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, в активе которого 27 очков, 17 подборов и 7 результативных передач. 18 очков в составе победителей набрал Паскаль Сиакам, 17 — у Кайла Лоури.



В финале НБА «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Первый матч серии состоится 31 мая.