Расписание финальной серии плей-офф НБА

Стало известно расписание финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет с «Торонто Рэпторс».

Финал НБА:

31 мая, 04:00*. «Торонто» – «Голден Стэйт»

3 июня, 03:00. «Торонто» – «Голден Стэйт»

6 июня, 04:00. «Голден Стэйт» – «Торонто»

8 июня, 04:00. «Голден Стэйт» – «Торонто»

11 июня, 04:00. «Торонто» – «Голден Стэйт»

14 июня, 04:00. «Голден Стэйт» – «Торонто»

17 июня, 03:00. «Торонто» – «Голден Стэйт»

* — по московскому времени.

«Торонто» впервые в истории сыграет в финале НБА. До этого высшим достижением команды был выход в финал Восточной конференции в сезоне-2015/16, где «Рэпторс» уступили «Кливленд Кавальерс» со счётом 2-4. Действующим чемпионом является «Голден Стэйт».

