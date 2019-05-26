Расписание финальной серии плей-офф НБА
Стало известно расписание финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет с «Торонто Рэпторс».
Финал НБА:
31 мая, 04:00*. «Торонто» – «Голден Стэйт»
3 июня, 03:00. «Торонто» – «Голден Стэйт»
6 июня, 04:00. «Голден Стэйт» – «Торонто»
8 июня, 04:00. «Голден Стэйт» – «Торонто»
11 июня, 04:00. «Торонто» – «Голден Стэйт»
14 июня, 04:00. «Голден Стэйт» – «Торонто»
17 июня, 03:00. «Торонто» – «Голден Стэйт»
* — по московскому времени.
«Торонто» впервые в истории сыграет в финале НБА. До этого высшим достижением команды был выход в финал Восточной конференции в сезоне-2015/16, где «Рэпторс» уступили «Кливленд Кавальерс» со счётом 2-4. Действующим чемпионом является «Голден Стэйт».
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