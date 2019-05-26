Кавай Леонард вколотил феерический данк через Янниса Адетокунбо
Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард стал автором одного из самых ярких моментов шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милоуки Бакс». Во время стремительной контратаки разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, перехватив мяч на своей половине, прошёл через всю площадку, ворвался в трёхсекундную и сделал скидку назад на набегавшего Леонарда, который завершил комбинацию сокрушительным данком одной рукой через пытавшегося помешать лёгкого форварда соперника Янниса Адетокунбо.
Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 100:94. После неё «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал.
Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.
«Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА
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