Кавай Леонард вколотил феерический данк через Янниса Адетокунбо

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард стал автором одного из самых ярких моментов шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милоуки Бакс». Во время стремительной контратаки разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, перехватив мяч на своей половине, прошёл через всю площадку, ворвался в трёхсекундную и сделал скидку назад на набегавшего Леонарда, который завершил комбинацию сокрушительным данком одной рукой через пытавшегося помешать лёгкого форварда соперника Янниса Адетокунбо.



Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 100:94. После неё «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.