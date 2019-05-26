Адектокунбо: вести в серии 2-0 — ничего на значит, «Милуоки» нужно извлечь уроки

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выразил разочарование после шестого матча финала плей-офф Восточной конференции с «Торонто Рэпторс».



«Очевидно, когда ведёшь в серии — 2-0, это ещё ничего не значит. Нам нужно извлечь уроки, с каким настроем выходить на площадку и как выигрывать в напряжённых концовках. Особенно относится к третьему матчу серии. Каждый из нас должен стать сильнее индивидуально, и мы должны быть сильнее как команда», — цитирует Адетокунбо ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Милуоки» со счётом 94:100. После неё «Бакс» проиграли серию — 2-4. Адетокунбо в этом матче набрал 21 очко, совершил 11 подборов, отдал 4 передачи, сделал 2 перехвата и поставил 3 блок-шота за 41 минуту.

«Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА