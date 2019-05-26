Проход Адетокунбо через всю площадку — в обзоре матча «Торонто» — «Милуоки»

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Милуоки Бакс» в шестом матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Среди лучших моментов встречи — шикарный проход через всю площадку лёгкого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, а также эффектные трёхочковые разыгрывающего «Торонто» Фреда ВанВлита, его партнёра по команде лёгкого форварда Кавая Леонарда и мощного форварда «Милуоки» Эрсана Ильясовы.



Матч завершился победой «Торонто» со счётом 100:94. Самым результативным игроком встречи (27 очков) стал лёгкий форвард победителей Кавай Леонард. У «Милуоки» отличился лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 21 очко. «Рэпторс» выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в финал.

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