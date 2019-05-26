Буденхольцер: если бы Адетокунбо сыграл 44 минуты, это бы не спасло «Милуоки»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер не считает, что ошибся, давая лёгкому форварду команды Яннису Адетокунбо отдохнуть на скамейке запасных во второй половине шестого матча финала плей-офф Восточной конференции с «Торонто Рэпторс».



«Не думаю, что, если бы Адетокунбо сыграл 44 минуты, это бы нас спасло.



Яннис станет ещё сильнее в следующем сезоне. Он далеко не исчерпал возможности для прогресса. Вся наша команда способна прогрессировать», — передаёт слова Буденхольцера ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Милуоки» со счётом 94:100. «Бакс» проиграли серию — 2-4. Адетокунбо в этом матче набрал 21 очко, совершил 11 подборов, отдал 4 передачи, сделал 2 перехвата и поставил 3 блок-шота за 41 минуту.