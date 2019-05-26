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Буденхольцер: если бы Адетокунбо сыграл 44 минуты, это бы не спасло «Милуоки»

Буденхольцер: если бы Адетокунбо сыграл 44 минуты, это бы не спасло «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер не считает, что ошибся, давая лёгкому форварду команды Яннису Адетокунбо отдохнуть на скамейке запасных во второй половине шестого матча финала плей-офф Восточной конференции с «Торонто Рэпторс».

«Не думаю, что, если бы Адетокунбо сыграл 44 минуты, это бы нас спасло.

Яннис станет ещё сильнее в следующем сезоне. Он далеко не исчерпал возможности для прогресса. Вся наша команда способна прогрессировать», — передаёт слова Буденхольцера ESPN.

Встреча завершилась выездным поражением «Милуоки» со счётом 94:100. «Бакс» проиграли серию — 2-4. Адетокунбо в этом матче набрал 21 очко, совершил 11 подборов, отдал 4 передачи, сделал 2 перехвата и поставил 3 блок-шота за 41 минуту.

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