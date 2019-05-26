Леонард выиграл подбор у троих соперников после своего неточного штрафного

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард продемонстрировал невероятную заряженность на борьбу во время шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милоуки Бакс». Леонард промахнулся, исполняя штрафной на последних секундах третьей четверти, однако пошёл на подбор и выиграл схватку за мяч с тремя соперниками. Более того, он вынудил одного из оппонентов нарушить правила и затем реализовал ещё один штрафной бросок.
Домашняя встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 100:94. «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал. Леонард в этом матче набрал 27 очков, совершил 17 подборов, отдал 7 передач, сделал 2 перехвата и поставил 2 блок-шота за 41 минуту.
Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.
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