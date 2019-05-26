Подписание нового контракта с Лопесом станет приоритетом «Милуоки» в межсезонье
Одним из главных приоритетов для руководства «Милуоки Бакс» в грядущее межсезонье станет подписание нового контракта с 31-летним центровым Бруком Лопесом, который получит статус неограниченно свободного агента, сообщает ESPN.
В завершившемся регулярном чемпионате Лопес принял участие в 81 встрече, собирая в них коллекцию из 12,5 очка, 4,9 подбора, 2,2 блок-шота и 1,2 передачи в среднем за игру. В плей-офф баскетболист принял участие в 15 матчах, набирая в них 11,2 очка, собирая 5,5 подбора, совершая 1,9 блок-шота и 1,4 передачи.
Уходящий сезон стал для Лопеса первым в составе команды из Висконсина. В прошлом он защищал цвета «Нью-Джерси Нетс»/«Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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