Антонов: ЦСКА готовится к серьёзной битве в Санкт-Петербурге

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, а также рассказал об ожиданиях от выезда в Санкт-Петербург.

«Думаю, каждый момент матча был ценен. Но для меня важным эпизодом было попадание из-за дуги Курбанова, когда он попал из угла. Мы долго не могли ничего забить и эта трёшка придала нам какой-то свежий глоток. Во втором матче с „Зенитом“ были абсолютно разные первая и вторая половины. Позволили соперникам слишком легко вернуться в игру. Они попали трёхочковые, это и есть их игра, с быстрыми переходами. У нас же был очень плохой процент, хорошо, что нам удалось победить.

Счёт в серии 2-0 и теперь мы едем в Санкт-Петербург. Слышал, что играть будем в «Юбилейном». Там у нас очень плохая статистика, будет тяжело, так что готовимся к серьёзной битве", — сказал Антонов в интервью, размещённом на официальном YouTube-канале ЦСКА.