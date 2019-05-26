Антонов: ЦСКА готовится к серьёзной битве в Санкт-Петербурге

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, а также рассказал об ожиданиях от выезда в Санкт-Петербург.
«Думаю, каждый момент матча был ценен. Но для меня важным эпизодом было попадание из-за дуги Курбанова, когда он попал из угла. Мы долго не могли ничего забить и эта трёшка придала нам какой-то свежий глоток. Во втором матче с „Зенитом“ были абсолютно разные первая и вторая половины. Позволили соперникам слишком легко вернуться в игру. Они попали трёхочковые, это и есть их игра, с быстрыми переходами. У нас же был очень плохой процент, хорошо, что нам удалось победить.
Счёт в серии 2-0 и теперь мы едем в Санкт-Петербург. Слышал, что играть будем в «Юбилейном». Там у нас очень плохая статистика, будет тяжело, так что готовимся к серьёзной битве", — сказал Антонов в интервью, размещённом на официальном YouTube-канале ЦСКА.
- 26 мая 2019
-
16:53
-
15:37
-
14:27
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:01
-
11:49
-
11:47
-
11:01
-
10:48
-
10:24
-
09:45
-
09:31
-
09:23
-
08:54
-
08:41
-
07:55
-
06:27
-
00:41
- 25 мая 2019
-
23:38
-
23:18
-
22:15
-
21:27
-
20:50
-
20:10
-
18:21
-
14:59
-
13:07
-
12:51
-
12:10
-
11:48
-
11:33
-
11:11
-
10:44