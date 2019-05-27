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Марко Попович завершил игровую карьеру

Марко Попович завершил игровую карьеру
Баскетбол 0

Бывший баскетболист «Химок» и УНИКСа Марко Попович завершил карьеру. Попович, выступающий в составе команды лиги АСВ «Фуэнлабрада», сыграл последний матч сезона и карьеры, сообщает Eurohoops. В матче с «Тенерифе» экс-игрок УНИКСа и «Химок» набрал 12 очков, отдал 5 резульативных передач и совершил 2 подбора.

Под финальную сирену Попвич попал с середины площадки, что и позволило «Фуэнлабрад» отпраздновать победу.

Марко Попович последние четыре сезона выступал за испанскую «Фуэнлабраду». Хорватский игрок покинул подмосковные «Химки» летом 2015 года, перейдя в испанскую лигу. После этого вокруг баскетболиста ходило множество слухов о его возможном переходе в греческую, польскую и французскую лиги, но он сохранил свою клубную прописку.

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