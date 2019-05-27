Марко Попович завершил игровую карьеру
Бывший баскетболист «Химок» и УНИКСа Марко Попович завершил карьеру. Попович, выступающий в составе команды лиги АСВ «Фуэнлабрада», сыграл последний матч сезона и карьеры, сообщает Eurohoops. В матче с «Тенерифе» экс-игрок УНИКСа и «Химок» набрал 12 очков, отдал 5 резульативных передач и совершил 2 подбора.
Под финальную сирену Попвич попал с середины площадки, что и позволило «Фуэнлабрад» отпраздновать победу.
Марко Попович последние четыре сезона выступал за испанскую «Фуэнлабраду». Хорватский игрок покинул подмосковные «Химки» летом 2015 года, перейдя в испанскую лигу. После этого вокруг баскетболиста ходило множество слухов о его возможном переходе в греческую, польскую и французскую лиги, но он сохранил свою клубную прописку.
- 27 мая 2019
-
01:00
- 26 мая 2019
-
22:54
-
21:34
-
19:48
-
17:58
-
17:27
-
16:53
-
15:37
-
14:27
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:01
-
11:49
-
11:47
-
11:01
-
10:48
-
10:24
-
09:45
-
09:31
-
09:23
-
08:54
-
08:41
-
07:55
-
06:27
-
00:41
- 25 мая 2019
-
23:38
-
23:18
-
22:15
-
21:27
-
20:50
-
20:10
-
18:21
-
14:59
-
13:07
Партнерский контент