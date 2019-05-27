Энуноби вернётся в строй в финале
В «Торонто Рэпторс» рассчитывают, что резервный лёгкий форвард О Джи Энуноби вернётся в строй по ходу финальной серии, сообщает Toronto Sun. Его присутствие позволит дать больше отдыха лёгкому форварду Каваю Леонарду, который в плей-офф играет по 40 минут в среднем за матч, а в финале Восточной конференции проводил на паркете более 41 минуты.
21-летний Энуноби перенёс операцию по поводу удаления аппендикса в апреле и из-за осложнений после неё ещё не выходил на площадку в нынешнем плей-офф. В регулярном чемпионате он набирал по 7 очков и совершал по 2,9 подбора за 20 минут в среднем за игру.
В финале плей-офф «Торонто» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз» и будет иметь преимущество своей площадки.
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
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