Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Энуноби вернётся в строй в финале

Энуноби вернётся в строй в финале
Баскетбол / НБА 0

В «Торонто Рэпторс» рассчитывают, что резервный лёгкий форвард О Джи Энуноби вернётся в строй по ходу финальной серии, сообщает Toronto Sun. Его присутствие позволит дать больше отдыха лёгкому форварду Каваю Леонарду, который в плей-офф играет по 40 минут в среднем за матч, а в финале Восточной конференции проводил на паркете более 41 минуты.

21-летний Энуноби перенёс операцию по поводу удаления аппендикса в апреле и из-за осложнений после неё ещё не выходил на площадку в нынешнем плей-офф. В регулярном чемпионате он набирал по 7 очков и совершал по 2,9 подбора за 20 минут в среднем за игру.

В финале плей-офф «Торонто» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз» и будет иметь преимущество своей площадки.

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент