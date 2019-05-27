Стив Керр: Джордан Белл будет играть в финале

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр намерен использовать резервного мощного форварда Джордана Белла в ротации в финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс».



«Белл будет играть в финале. Посмотрим, какую роль ему придётся исполнять. Это зависит от тактики соперника, ситуации с травмами и необходимости давать отдых баскетболистам основы. Но даже если у нас все будут здоровы, Джордан получит игровое время. Он это заслужил», – приводит слова Керра The Mercury News.



В нынешнем плей-офф Белл набирает по 3,2 очка и совершает по 1,3 подбора за 7 минут в среднем за игру. Но в финале плей-офф Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс» его средняя результативность составляла 6,8 очка.

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