Шакил О'Нил: «Голден Стэйт» играет лучше, когда к ним проявляют неуважение

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Шакил О'Нил уверен, что «Голден Стэйт» победит «Торонто Рэпторс» в финале плей-офф НБА.



«Я ставлю на «Голден Стэйт». Они играют сильнее, когда к ним проявляют неуважение и сомневаются в них. В частности, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин должны гореть желанием доказать, что их напрасно не включили в символические сборные сезона», – приводит слова О'Нила Clutch Points.



«Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф пятый год подряд. В четырёх предыдущих случаях, он трижды становился чемпионом.



В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Торонто» выиграл у «Уорриорз» оба матча.



Лёгкий форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант и его партнёр центровой Демаркус Казинс пропустит начало финала из-за травм.

Дюрант: с момента перехода в «Уорриорз» говорят, что я не стал частью коллектива