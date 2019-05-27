Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Крокер: УНИКС в этом сезоне очень силён именно на выезде

Крокер: УНИКС в этом сезоне очень силён именно на выезде
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Лёгкий форвард «Химок» Тони Крокер поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Третья и четвёртая игра будут не менее сложными для нас. У УНИКСа очень сильный подбор исполнителей, и они точно не будут сдаваться, потерпев одно домашнее поражение. В этом сезоне они очень сильны именно на выезде. Надеюсь, что придёт полный зал наших фанатов и окажет нам отличную поддержку. Мы же постараемся закончить серию в Подмосковье», – приводят слова Крокера «Известия».

После двух встреч в Казани счёт в серии до трёх побед равный 1-1. Следующие две игры пройдут на площадке «Химок».

В регулярном чемпионате Лиги ВТБ химчане дома победили УНИКС со счётом 78:65.

Дженкинс: если отзащищаемся, как умеем, то проблем с УНИКСом быть не должно
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент