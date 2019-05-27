«Автодор» объявил о подписании контракта с Саддлером

Пресс-служба «Автодора» сообщила о подписании однолетнего контракта с защитником сборной Беларуси Девоном Саддлером. В течение двух предыдущих сезонов уроженец США выступал за «Цмоки-Минск». В составе этого клуба он дважды становился чемпионом страны.
В минувшем сезоне в матчах Единой лиги ВТБ Саддлер в среднем набирал 15,3 очка. Также он делал 4,7 передачи, 3,0 подбора и 0,7 перехвата. В общей сложности он принял участие в 22 матчах Единой лиги ВТБ.
С февраля 2018 года Девон выступает за сборную Беларуси. В составе национальной команды он принял участие в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года. Саддлер был лидером команды, набирая по 16,0 очка в среднем за матч.
Напомним, после неудачного сезона руководство саратовского клуба приняло решение разорвать контракты со всеми легионерами.
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