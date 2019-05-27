Мозгов: Прифтис проделал отличную работу, УНИКС стал гораздо сильнее
Бывший центровой «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал результат серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Химки» — УНИКС. После двух матчей счёт в серии равный (1-1).
«Тот факт, что «Химки» отняли у УНИКСа преимущество своей площадки, ни о чём пока не говорит. Первые две игры были настолько тяжёлыми и равными, что предугадать победителя этой пары очень сложно. УНИКС в нынешнем году стал гораздо сильнее, Прифтис проделал отличную работу. Конечно, я болею за свой бывший клуб и приду поддержать «Химки», — приводят слова Мозгова «Известия».
Следующий матч этой серии состоится сегодня, 27 мая. Третья игра будет проходить в Химках. Начало — в 20:00 мск. За вторую путёвку в финал борьбу ведут «Зенит» и ЦСКА.
Мозгов: надеюсь, «Химки» мощно завершат сезон
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