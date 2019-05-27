Марчюлёнис получил место в Европарламенте от Литвы

Один из лучших советских игроков, легенда литовского баскетбола, член Зала славы НБА и ФИБА Шарунас Марчюлёнис прошёл на выборах в Европарламент (ЕП) и получил одно из 11 мест от Литвы, сообщает Sportando.
Всего в выборах принимали участие 16 кандиадтов, которые претендовали на 11 свободных мест в Европарламенте. Марчюлёнис баллотировался от литовской партии «Союз крестьян и зелёных Литвы».
На выборах Шарунасу удалось обойти многих видных политиков. За экс-баскетболиста проголосовал 32 951 человек. Марчюлёнис стал вторым в партийном списке и займёт одно из 11 мест, которые есть у Литвы в ЕП.
В 1988 году в составе сборной СССР Марчюлёнис стал олимпийским чемпионом, после чего уехал играть в НБА, где выступал вплоть до 1997-го. После распада СССР Марчюлёнис выступал за сборную Литвы, с которой дважды брал бронзовые медали Олимпийских игр — в 1992 и 1996 годах.
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