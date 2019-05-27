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Швед признан MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ

Швед признан MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Химок» Алексей Швед признан MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ-2018/19, сообщает официальный сайт турнира.

Награждение состоялось сегодня в Химках перед третьим матчем 1/2 финала плей-офф «Химки» — УНИКС — главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор Лиги Илона Корстин.

В завершившемся регулярном чемпионате Алексей Швед стал лучшим во всей Лиге по очкам (22,8), и показателю +/- (+12.9), вторым по передачам (6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла).

Кроме того, Швед два раза по ходу сезона признавался MVP месяца – в октябре и марте.

Подмосковные «Химки» заняли третье место в регулярном сезоне, одержав 20 побед в 26 матчах. Причем результат «Химок» со Шведом 14-1, без него 6-5. Российский защитник показал себя непререкаемым лидером клуба, а также одним из самых эффектных и эффективных игроков Лиги, от которых напрямую зависит результат.

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