Защитник «Химок» Алексей Швед признан MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ-2018/19, сообщает официальный сайт турнира.



Награждение состоялось сегодня в Химках перед третьим матчем 1/2 финала плей-офф «Химки» — УНИКС — главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор Лиги Илона Корстин.



В завершившемся регулярном чемпионате Алексей Швед стал лучшим во всей Лиге по очкам (22,8), и показателю +/- (+12.9), вторым по передачам (6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла).



Кроме того, Швед два раза по ходу сезона признавался MVP месяца – в октябре и марте.



Подмосковные «Химки» заняли третье место в регулярном сезоне, одержав 20 побед в 26 матчах. Причем результат «Химок» со Шведом 14-1, без него 6-5. Российский защитник показал себя непререкаемым лидером клуба, а также одним из самых эффектных и эффективных игроков Лиги, от которых напрямую зависит результат.