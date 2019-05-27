«Химки» победили УНИКС и вышли вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» на домашней площадке одержали победу в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом и вышли вперёд в серии со счётом 2-1. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами, к большому перерыву они вели со счётом 43:28.



Не изменилась ситуация и в третьей десятиминутке, которая также осталась за подмосковной командой. В заключительном игровом отрезке победили также «Химки», поставив красивую точку в матче. Итоговый счёт встречи — 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Эррик Макколлум, на счету которого 15 очков.