«Химки» победили УНИКС и вышли вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» на домашней площадке одержали победу в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом и вышли вперёд в серии со счётом 2-1. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами, к большому перерыву они вели со счётом 43:28.
Не изменилась ситуация и в третьей десятиминутке, которая также осталась за подмосковной командой. В заключительном игровом отрезке победили также «Химки», поставив красивую точку в матче. Итоговый счёт встречи — 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Эррик Макколлум, на счету которого 15 очков.
- 27 мая 2019
-
22:01
-
21:40
-
20:10
-
19:47
-
18:38
-
18:36
-
16:20
-
15:10
-
12:50
-
12:14
-
11:32
-
11:20
-
11:06
-
10:54
-
10:38
-
09:46
-
09:25
-
09:16
-
01:00
- 26 мая 2019
-
22:54
-
21:34
-
19:48
-
17:58
-
17:27
-
16:53
-
15:37
-
14:27
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:01
-
11:49
-
11:47
-
11:01
-
10:48