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«Химки» победили УНИКС и вышли вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

«Химки» победили УНИКС и вышли вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на домашней площадке одержали победу в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом и вышли вперёд в серии со счётом 2-1. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами, к большому перерыву они вели со счётом 43:28.

Не изменилась ситуация и в третьей десятиминутке, которая также осталась за подмосковной командой. В заключительном игровом отрезке победили также «Химки», поставив красивую точку в матче. Итоговый счёт встречи — 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Эррик Макколлум, на счету которого 15 очков.

Единая лига ВТБ
27 мая 2019, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
91 : 64
(25:16, 18:12, 27:22, 21:14)
УНИКС
Казань, Россия
Химки: Швед - 26, Тимма - 15, Крокер - 10, Зубков - 10, Микки - 10, Маркович - 7, Вяльцев - 3, Моня - 3, Губанов - 3, Зайцев - 2, Дженкинс - 2, Томас
УНИКС: Макколум - 15, Морган - 12, Эджим - 8, Ндур - 7, Смит - 7, Генри - 7, Колесников - 4, Понкрашов - 3, Кощеев - 1, Сергеев, Клименко, Шелекето
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