Прифтис: должны проконтролировать свои эмоции и настроиться на четвёртый матч

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение своих подопечных в третьем матче полуфинальной серии плеф-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».
«Особо нечего сказать, «Химки» сыграли хорошо и заслужили победу. У них вся игра в нападении была стабильна, мы же с самого начала не сопротивлялись, проигрывали единоборства и проиграли с самого начала. К тому же у нас было очень плохое нападение. Мы должны проконтролировать свои эмоции и настроиться на четвёртый матч.
Возвращение Хенри? Сложно сказать что-то о нём, потому что вся команда сыграла плохо. Сегодня мы приняли решение не заявлять на матч Трента Локетта. Жалею ли я об этом? Сейчас, когда мы проиграли почти 30 очков, легко сказать. Но мы решили так, как мы решили. Не жалею», — передаёт слова Димитриса Прифтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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