Куртинайтис: не скажу, что меня очень радует результат

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче полуфинальной серии плеф-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.



«В первую очередь спасибо зрителям. Мы их слышали, они очень нам помогли, были нашим шестым игроком. Кроме того, спасибо команде за эту самоотдачу, они сегодня выложились на сто процентов. Как тренеры обычно говорят, можно и проиграть, но нужно выложиться. Мы выиграли подбор, и это, возможно, главная причина победы. Мы находили хорошие броски и поэтому показали хороший процент попаданий. Соперника всегда убивает, когда команда так бросает издали.

При этом не скажу, что меня очень радует результат. Надеюсь, игроки смотрят на это трезво и не будет расслабленности в следующей игре. На стадии плей-офф это неважно — выиграть 20 очков или одно очко. Нужно не праздновать эту победу в головах, а готовиться к послезавтрашней игре», — передаёт слова Римаса Куртинайтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.